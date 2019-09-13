Son Dakika Haberleri: Germencik'te kuru incir hırsızlığını önleme çalışmaları
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Germencik'te kuru incir hırsızlığını önleme çalışmaları

1 saat önce

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, kuru incir hırsızlığını önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Germencik'te kuru incir hırsızlığını önleme çalışmaları, System.String[]

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, kuru incir hırsızlığını önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan incirde bu sezon verimli bir dönemin geride kaldığını anımsattı.

Üreticilerin fiyattan da memnun olduğunu dile getiren Işık, ürünün kıymetli olmasından dolayı zaman zaman hırsızlık olayları meydana geldiğini dile getirdi.

Son 1 hafta içinde iki ayrı incir hırsızlığında şüpheli 7 kişinin yakalandığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 24 şüpheli yakalanarak adli makamlara, çalınan incirler ise sahiplerine teslim edildi. Bu konunun üzerine hassasiyetle gidiyoruz. İncir hırsızlığını önlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Amacımız üreticimizin geçim kaynağı olan incir ürün mallarını korumaktır. Bu hırsızlığı yapanları da adalete teslim ederek hesap vermelerini sağlamaktır."

Ayhan Işık, Germencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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