Son Dakika Haberleri: Germencik'te lise öğretmenleri sahne aldı
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Germencik'te lise öğretmenleri sahne aldı

56 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde lise öğretmenlerinin yer aldığı aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde lise öğretmenlerinin yer aldığı aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.
Germencik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 9 öğretmeni, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 3 ay drama eğitimi aldı.
Öğretmenler, aldıkları eğitimin ardından Germencik Belediyesi konferans salonunda sahneye çıktı.
Komedi türündeki 2 perdelik "Kanaviçe" oyununu sahneleyen öğretmenlerin performansı beğeni topladı.
Oyunun kuşak çatışmasını anlattığını belirten yönetmen Naziker Çağlar, tüm öğretmenlerin büyük emek verdiğini söyledi.
Germencik Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci ve Aydın Bircan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Topal da oyunu izledi.
Germencik'te lise öğretmenleri sahne aldı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:57 Kaynak: AA
Aydın, Germencik, Güncel
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