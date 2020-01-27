Germencik'te mahalleler Elazığ için omuz omuza verdi - Son Dakika
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Germencik'te mahalleler Elazığ için omuz omuza verdi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaraları hızla sarılırken, Germencik Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Germencik'te mahalleler Elazığ için omuz omuza verdi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaraları hızla sarılırken, Germencik Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in öncülüğünde başlayan yardım kampanyasına ilçenin tüm köy ve mahallelerinden destek yağıyor. Vatandaşlar bölgeye ulaştırılmak üzere giysi, ayakkabı, battaniye, konserve gıda, su, ilk yardım araç ve gereçleri gibi çeşitli insani yardım malzemelerini Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA), Germencik Belediyesi'ne ait Germencik Giyim Bankası ve Ortaklar Giyim Bankası'na teslim ediyorlar.


Pazar misafirleri de kampanyaya dahil oldu


Selatin Mahallesi'nde pazar günleri kurulan Organik Köy Pazarı'nda da Elazığ için yardım kampanyası başlatıldı. Pazara alışveriş için gelen misafirler, yanlarında yardım malzemeleri ile gelerek kampanyaya destek oldu. Selatin Muhtarı Kerim Çetin, "Germencik Belediye Başkanımız Sayın Fuat Öndeş'in başlattığı yardım kampanyası çağrısına tüm köy ve mahallelerimizden destek yağıyor. Bugün Selatin Organik Köy Pazarımıza gelen misafirlerimiz ellerinde yardım malzemeleri ile geldiler. Yardımları için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Vefakar ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyorum


Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlara yönelik başlatılan kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yardım kampanyasına gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Öndeş, "Elazığ ve çevre illerde depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik başlattığımız yardım kampanyamız kısa sürede büyük destek gördü. Germencik Belediyesi olarak tüm ekiplerimizi seferber ettik. Tüm mahallelerimizden yardım geliyor. Büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği gösteren vefakar ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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