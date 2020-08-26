Germencik'te Makineyle Pamuk Toplama Operatörlüğü Kursu'nu tamamlayanlar belgelerini aldı - Son Dakika

Germencik'te Makineyle Pamuk Toplama Operatörlüğü Kursu'nu tamamlayanlar belgelerini aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Makineyle Pamuk Toplama Operatörlüğü Yetiştirme Kursu'nu tamamlayan 19 kursiyere belgeleri verildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Makineyle Pamuk Toplama Operatörlüğü Yetiştirme Kursu'nu tamamlayan 19 kursiyere belgeleri verildi. İlçede, Ziraat Odası, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 78 saatlik kursu tamamlayanlar için Germencik Ziraat Odasında tören düzenlendi. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Germencik'te makineyle pamuk topladığını ancak çiftçilerin belgelerinin bulunmadığını belirtti. Çapakçıoğlu, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde kurs açtık. Kursumuzun sonunda üreticilerimize sertifikalarını dağıttık. G sınıfı ehliyet almaya hak kazanan üreticilerimiz, pamuk tarlalarını kendileri hasat etme imkanına kavuştu. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 08:53

Kaynak: AA

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