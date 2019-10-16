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Germencik'te Mehmetçik için kuru incir kampanyası

2 saat önce

Germencik Belediyesi, Suriye'nin kuzeyinde devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere kuru incir gönderecek.

Germencik'te Mehmetçik için kuru incir kampanyası, System.String[]

Germencik Belediyesi, Suriye'nin kuzeyinde devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere kuru incir gönderecek.


Suriye'nin kuzeyinde oluşan terör odaklarının imha edilmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması çerçevesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Germencik Belediyesi'nden geldi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, harekata katılan askerlere gönderilmek üzere kuru incir kampanyası başlattı. Öndeş "Kahraman askerlerimize gönderilmek üzere başlattığımız kuru incir kampanyasına tüm halkımız davetlidir" dedi.


"Ordumuzun ve askerlerimizin her daim destekçisiyiz"


Germencik Belediyesi tarafından Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderilmek üzere başlatılan kuru incir kampanyasına değinen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Öndeş "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için belediyemizce böyle bir kampanya başlattık. Tüm halkımızı bu kampanyaya davet ediyorum. Kahraman ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin her daim yanındayız ve en büyük destekçisiyiz. Bu vesile ile tekrardan şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Allah görevlerinde muvaffak etsin, ordumuza, devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - AYDIN

Barış Pınarı Harekatı, Germencik, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:36 Kaynak: İHA
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