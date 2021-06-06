Germencik'te muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Üçü kadın 10 adayın yarıştığı seçimde görev alan personel ile seçmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Muhtar Hicri Taşdelen 'in 30 Temmuz 2019'da trafik kazasında yaşamını yitirdiği mahallede, yeni muhtarın seçimi için mahalle sakinleri oy kullandı.

Aydın 'ın Germencik ilçesindeki Mursallı Mahallesinde boş bulunan muhtarlık seçimi için sandık başına gidildi.

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