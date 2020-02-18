Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi - Son Dakika

Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi

7 saat önce

Germencik'te Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeyle okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimleri verilmeye başlandı.

Germencik'te Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeyle okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimleri verilmeye başlandı.

Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen törenle başlatılan drama eğitimine ilçede görev yapan okul öncesi öğretmenleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, eğitimin öğretmenlere çok faydalı olacağına inandığını, benzer faaliyetleri artırmak istediklerini belirtti.

Germencik'te okul öncesi öğretmenlerine drama eğitimi

Güney Ege, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:49 Kaynak: AA
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