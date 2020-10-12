Germencik'te okul servislerine Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yüz yüze eğitime geçiş planlamasında ikinci aşamaya geçilmesinin ardından okul servislerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri artırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlaması ile trafikte denetim yaptı.

Bu kapsamda öğrencilerin okul servislerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uygulamada, servislerde gerekli kurallara uyulduğu görüldü.