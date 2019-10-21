Son Dakika Haberleri: Germencik'te okul servislerine yönelik denetim
Son Dakika Güncel Germencik'te okul servislerine yönelik denetim

Germencik'te okul servislerine yönelik denetim

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Germencik'te okul servislerine yönelik denetim, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri, şehrin farklı noktalarında okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Germencik İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik, okullarda daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak için okul servis araçlarının denetimlerinin sıklaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çelik, araçların bakımı, şoförlerin kurallara göre hareket etmesi, öğrencilerin emniyet kemeri takması gibi konuların denetimlerin başında geldiğini ifade etti.

Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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