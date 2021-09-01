Germencik'te okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlayacak olması sebebiyle Germencik Belediyesi ilçe genelinde tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde pandemi sebebiyle okullarda uzaktan eğitim modeli uygulanmasının ardından bu yıl aşı çalışmaları sebebiyle hastalığın seyrinin normalleşmesi üzerine yeniden yüz yüze eğitimin uygulanacağı açıklandı. Bu doğrultuda Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla tüm okullarda eğitim öğretim dönemi öncesinde ilk ve ortaokullar ile liselerde ekipler ilaçlama çalışmaları başlattı. Geçtiğimiz yıl pandemi önü de önemli bir çalışma yaparak öncü bir çalışmaya imza atan Fuat Öndeş tüm okulları ara tatil döneminde ilaçlatmıştı. Ayrıca Germencik Belediyesi tüm okullara dezenfektan standı koydurarak öğretmen ve öğrencilerin sağlığının korunması için çalışma yaptırmıştı.

Pandeminin ilk gününden bugüne öncü çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin sağlığını korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Pandeminin ilk gününden bugüne halkımızın yanında olduk, tüm imkan ve kaynaklarımızı vatandaşlarımız bu olağanüstü durumdan en az zararla çıksın diye, bir tek canı bile feda etmemek kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Maalesef Covid-19 tehlikesi çeşitli varyantlarla tehlikesini sürdürüyor. Bizler de Germencik Belediyesi olarak bu durumun ciddiyetini öncü olarak fark eden bir kurum olarak aynı hassasiyet ve bilinçle mücadelemizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerinizin sağlığı bizler için kıymetli. Bu çerçevede tüm okullarımızı eğitim öğretim öncesi ilaçladık ve rutin olarak programlı ve planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" - AYDIN