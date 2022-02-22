Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

22.02.2022 16:13
Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın- İzmir Otoyolu Kızılcapınar mevkisinde yol kenarında bulunan tel örgülerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Bölgedeki fotokapanları inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TEM Otoyolu, Germencik, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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