Germencik'te otoyoldaki tel örgüleri çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kenarındaki tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın- İzmir Otoyolu Kızılcapınar mevkisinde yol kenarında bulunan tel örgülerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.
Bölgedeki fotokapanları inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.
Adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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