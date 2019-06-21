Son Dakika Haberleri: Germencik'te pamuk çapalama yevmiyesi belli oldu
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Germencik'te pamuk çapalama yevmiyesi belli oldu

42 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk çapalama için yevmiye fiyatları belli oldu.

Germencik'te pamuk çapalama yevmiyesi belli oldu, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk çapalama için yevmiye fiyatları belli oldu.

Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu yevmiye fiyatları için toplandı. Toplantıda pamuk çapalama işi yevmiyesi başta olmak üzere, ot ve saman paketleme ücretleri ile, mısır, ayçiçeği ve buğday biçme fiyatları görüşüldü. Yapılan toplantının ardından fiyatlar açıklandı. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şabahettin Çapakçıoğlu yaptığı açıklamada, pamuk çapalama işi günlük dayıbaşı dahil 75 lira, ot ve saman paketleme ücreti 2 lira, makine ile bir dönüm ayçiçeği 30 lira, buğdayın 33 lira, mısırın 34 lira ve otun 18 liradan fiyatlandırılması kararı alındığını söyleyerek çiftçilere hayırlı olmasını diledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
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