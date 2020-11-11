Germencik'te pamuk hasadı sürüyor - Son Dakika

Germencik Tariş Pamuk Satış Kooperatif Başkanı Abdurrahman Sivri, "Devletimizin verdiği prim desteklemeleri ve pamuğun istenilen fiyata satılması çiftçiyi memnun etti." dedi.

Sivri, gazetecilere, ilçede bu yıl 35 bin dekar alanda pamuk hasadının yapıldığını belirtti.

Pamuk hasadının bölgede halen devam ettiğini ancak rekoltenin önceki yıllara göre az olduğunu aktaran Sivri, "Bu sene fiyatlar iyi olduğu için o açığı kapatıyor. Devletimizin verdiği prim desteklemeleri ve pamuğun istenilen fiyata satılması çiftçiyi memnun etti." dedi.

Gelecek yıldan daha ümitli olduklarını belirten Sivri, pamuğun artık dünya piyasasında oturmuş bir sistemi olduğuna işaret etti.

Germencik'te gelecek yıl pamuk ekim alanının 40 bin dekara çıkağını düşündüğünü vurgulayan Sivri, "Çünkü pamuk fiyatları böyle devam ederse önümüzdeki sezon daha da güzel olacaktır." diye konuştu.