Son Dakika Haberleri: Germencik'te pamukta yüksek verim sevinci
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Germencik'te pamukta yüksek verim sevinci

1 saat önce

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, pamukta rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu bildirdi.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, pamukta rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu bildirdi.

Çapakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 40 bin dekar alanda pamuk üretiminin yapıldığını belirtti.

Pamukta rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu aktaran Çapakçıoğlu, devletten yüksek prim beklediklerini ifade etti.

Çapakçıoğlu, "Geçen yıla göre pamuk ekili alanlarımız daha fazla. Bu da geçen yılın fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. İnşallah bu yıl da devletimiz bize destek olur. Yine fiyatların yükselmesine ve primin artmasına vesile olur." dedi.

Geçen yıl 4,6 liradan sattıkları pamuğu bu yıl 3,3 liradan verdiklerini aktaran Çapakçıoğlu, primlerin 80 kuruştan 1,4 liraya çıkarılmasının çiftçiyi mutlu edeceğini söyledi.

Germencik'te pamukta yüksek verim sevinci

Germencik, prim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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