Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika
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Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

08.03.2022 14:56
Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda kadınlara KADES hakkında bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Uygulamayı tanıtan afişler asan ekipler, başvuru yapan kadınlara cep telefonlarına uygulamanın indirilmesi konusunda destek oldu.

KADES uygulamasını yüklediğini belirten Kadriye Dikmen, "İnşallah uygulamayı kullanmak nasip olmaz. Çevremizdeki kadınların da başına böyle bir olay gelebilir diye yükledim, uygulama büyük önem taşıyor." diye konuştu.

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Germencik, Aydın, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika


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