Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi

20.03.2022 18:08
Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4 ay önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4 ay önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri, Yeni Mahallede Ihlamur Sokak'ta F.D'nin kullandığı plakası sökülmüş motosiklette inceleme yaptı.

Efeler'de yaşayan Eyüphan Uçar'a ait olduğu ve 4 ay önce çalındığı belirlenen motosiklet, sahibine teslim edildi.

F.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. F.D'nin motosikleti başka bir şehirden satın aldığını söylediği öğrenildi.

Eyüphan Uçar ise motosikletini bulan polislere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı

Germencik, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray' a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 18:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement