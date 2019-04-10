Germencik'te Polis Teşkilatının 174. Yaşı Kutlandı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.



Germencik Kaymakamlığı bahçesinde yapılan kutlamaya Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Okan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Germencik Başsavcısı Arzu Akyol Sarıbaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, baro temsilcileri ve daire amirleri katıldı.



Anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Germencik Türk Burcu Parkı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinlikte konuşma yapan Germencik İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan; "174 yıl geride kaldı. Kültürüyle, kendini sürekli geliştirerek, gelişen teknolojiye göre araç- gereç tesisatlarını yenileyip personel takviyeleriyle bugünlere kadar geldik. Polis teşkilatımız, kamu düzeninin korunması görevlerini yerine getirirken, çağdaş hukuk devleti ilkelerinden hareketle, insan haklarına saygılı bir çizgi izlemeyi ilke edinmiştir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar şehit olan meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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