Son Dakika Haberleri: Germencik'te Polis Teşkilatının 174. Yaşı Kutlandı

Germencik'te Polis Teşkilatının 174. Yaşı Kutlandı

1 saat önce

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Germencik'te Polis Teşkilatının 174. Yaşı Kutlandı, System.String[]
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı.

Germencik Kaymakamlığı bahçesinde yapılan kutlamaya Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Okan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, Germencik Başsavcısı Arzu Akyol Sarıbaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, baro temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Anıta çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Germencik Türk Burcu Parkı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinlikte konuşma yapan Germencik İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan; "174 yıl geride kaldı. Kültürüyle, kendini sürekli geliştirerek, gelişen teknolojiye göre araç- gereç tesisatlarını yenileyip personel takviyeleriyle bugünlere kadar geldik. Polis teşkilatımız, kamu düzeninin korunması görevlerini yerine getirirken, çağdaş hukuk devleti ilkelerinden hareketle, insan haklarına saygılı bir çizgi izlemeyi ilke edinmiştir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar şehit olan meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:15 Kaynak: İHA
Fuat Öndeş, Polis, Germencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik'te Polis Teşkilatının 174. Yaşı Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]