Germencik'te sabah sporları devam ediyor - Son Dakika

Germencik'te sabah sporları devam ediyor

Germencik Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlar için başlatılan sabah sporu etkinlikleri devam ediyor.

Germencik Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlar için başlatılan sabah sporu etkinlikleri devam ediyor.

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Germencik'te haftanın her günü 08.00-10.00 saatleri arasında ilçe stadyumunda gerçekleşen sabah sporuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sosyal mesafe kuralları içerisinde gerçekleştirilen sabah sporu ile vatandaşlar hem sosyal anlamda hem de uzman antrenörler yönetiminde egzersiz yaparak sağlıklı yaşam için bir araya gelme şansı yakalıyor. Yapılan etkinliklerden dolayı büyük memnuniyet içerisinde olduklarını ifade eden vatandaşlar Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.


"Halkımızın moralini yüksek tutacağız"


Germencik Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen sabah sporu etkinliklerine gösterilen ilgiden dolayı Germenciklilere teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, böyle aktivitelerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğuna dikkat çekerek "Kovid-19 pandemisi ile ilgili normalleşme süreci devam etmesine rağmen tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bu süreç içerisinde gerek sokağa çıkma kısıtlamaları gerekse tedbir amaçlı evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlarımızın normalleşme ile beraber moral motivasyonunu yüksek tutmak ve sosyal anlamda etkileşimlerini sağlamak hem de hareketsizlik sebebiyle oluşması muhtemel sağlık problemlerinin önüne geçmek için başlattığımız sabah sporu etkinliklerimize büyük ilgi var. Bu süreçte Germenciklilerin sağlıklarını korumak ve bu hastalığa bir tek kişiyi bile feda etmemek için sayısız çalışma yürüttük. Süreç bitene kadar da gerek sosyal ve kültürel anlamında gerekse Korona virüs ile mücadele çerçevesinde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik'te sabah sporları devam ediyor - Son Dakika
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