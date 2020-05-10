Germencik'te şehit annelerine ziyaret - Son Dakika

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ile birlikte şehit anneleri Havva Tutucu (73), Ümmü Gülsüm Özpınar (51) ve Senem Kef'i (55) ziyaret eden Işık, onlara çiçek takdim ederek sohbet etti.

Işık, gazetecilere açıklamasında şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını, bu özel günlerde onları yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Memleketimizin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin teminatları olan aziz şehitlerimizin anneleri bizim baş tacımızdır." dedi.