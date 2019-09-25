Germencik'te servis şoförlerine eğitim

Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenci servis şoförleri ve rehber personele eğitim verildi.

Germencik Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki eğitim toplantısında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okula gelip eve dönmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Çiftçi'nin konuşmasının ardından, servis şoförü ve rehber personele, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından görevliler, mevzuat ve çeşitli konularda eğitim verdi.