Germencik'te Tek Liste
1 saat önce
Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu.
Cumhur İttifakı Germencik
Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu. Meclis üyeleri tek listeden oluşurken, üye listesinin üç ismi AK Parti
'den seçildi.
Listenin kontenjan 2. sırasında CHP
Belediye Başkan Aday Adayı iken adaylığı kabul edilmeyerek CHP'den istifa eden Ali Çakaloğlu'na yer verildi. Milliyetçi Hareket Partisi
'nin Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın
ile 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları belirlendi. Meclis Üyesi Kontenjan Adayı 1. sırada Günay Yeşil, 2. sırada ise eski CHP Belediye Başkan Aday Adayı yer aldı.
Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi adayları ise şu şekilde;
Halit Germen
L. Ebru Bircan Batur
Bayram Çetin
Şeref Kara (AK Parti)
Hicran Tütüncü (AK Parti) Hatice
Berber
Recep Öner
Suat Bilgi
Şükrü Doğan
Salih Cansız (AK Parti)
Cevdet Yirmibeş
Neşet Kuru
Halil Öztürk
Kontenjan Adayları:
Günay Yeşil
Ali Çakaloğlu - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:57 Kaynak: İHA
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