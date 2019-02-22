Son Dakika Haberleri: Germencik'te Tek Liste

Germencik'te Tek Liste

1 saat önce

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu.

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Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu. Meclis üyeleri tek listeden oluşurken, üye listesinin üç ismi AK Parti'den seçildi.

Listenin kontenjan 2. sırasında CHP Belediye Başkan Aday Adayı iken adaylığı kabul edilmeyerek CHP'den istifa eden Ali Çakaloğlu'na yer verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın ile 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları belirlendi. Meclis Üyesi Kontenjan Adayı 1. sırada Günay Yeşil, 2. sırada ise eski CHP Belediye Başkan Aday Adayı yer aldı.

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Meclis Üyesi adayları ise şu şekilde;

Halit Germen

L. Ebru Bircan Batur

Bayram Çetin

Şeref Kara (AK Parti)

Hicran Tütüncü (AK Parti)

Hatice Berber

Recep Öner

Suat Bilgi

Şükrü Doğan

Salih Cansız (AK Parti)

Cevdet Yirmibeş

Neşet Kuru

Halil Öztürk

Kontenjan Adayları:

Günay Yeşil

Ali Çakaloğlu - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:57 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Germencik, Politika
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