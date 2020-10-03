Germencik'te temassız çöp kovası geliştiren öğretmenlere sertifika - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen "Kodlayarak Öğren" projesine katılarak temassız çöp kovası geliştiren 30 öğretmene sertifikaları verildi.
İrem Murat Delgen Ortaokulundaki sertifika töreninde öğretmenlere sertifikaları Kaymakam Ayhan Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi tarafından takdim edildi.
Proje kapsamında geliştirilen temassız çöp kovasının da tanıtımı yapıldı.
Çöp kovasının özellikle salgın döneminde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:19 - Kaynak: AA
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