Son Dakika Haberleri: Germencik'te Trafik Denetimleri

Germencik'te Trafik Denetimleri

1 saat önce

Aydın'ın Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde trafik uygulaması yaptı.

Aydın'ın Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde trafik uygulaması yaptı.

Kırmızı ışık ihlali, trafikte cep telefonu kullanma, motosikletlerde kask, otomobillerde ise emniyet kemeri takmayan sürücüler drone aracılığıyla tespit edildi.

Uygulamada 1 araca kırmızı ışık ihlali, 2 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama, 1 kamyona da taşıdığı yükün üstüne branda çekmediği gerekçesiyle ceza yazıldı.

Ekipler, denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:34 Kaynak: AA

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