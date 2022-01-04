Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 kişiye idari para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Aydın- İzmir kara yolunda uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında, kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi.
Işık ihlali yapan, kask takmayan, cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan 14 kişiye para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Germencik'te trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika