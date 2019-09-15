Germencik'te trafik kazası: 2 yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Söke'den Ortaklar istikametine giden Mehmet Zeki Aksoy idaresindeki 09 ACJ 642 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Cemal Yücel yönetimindeki 09 ACE 322 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada Yücel ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Ertürk yaralandı.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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