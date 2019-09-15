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Germencik'te trafik kazası: 2 yaralı

59 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Germencik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Söke'den Ortaklar istikametine giden Mehmet Zeki Aksoy idaresindeki 09 ACJ 642 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Cemal Yücel yönetimindeki 09 ACE 322 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Yücel ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Ertürk yaralandı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Germencik, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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