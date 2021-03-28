Germencik'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Germencik'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
28.03.2021 09:39
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör kazalarını azaltmak için İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör kazalarını azaltmak için İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Çamköy Mahallesi'ndeki traktör sürücülerine, eğitim de verildi.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, yaptığı açıklamada, "Amacımız kazaları engellemek. Özellikle geceleri traktörlerin arkası görünmediği için reflektör takıldığında görünür hale gelecek. Kazaları en aza indirmek için çaba harcıyoruz." dedi.
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