Germencik'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör kazalarını azaltmak için İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Çamköy Mahallesi'ndeki traktör sürücülerine, eğitim de verildi.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, yaptığı açıklamada, "Amacımız kazaları engellemek. Özellikle geceleri traktörlerin arkası görünmediği için reflektör takıldığında görünür hale gelecek. Kazaları en aza indirmek için çaba harcıyoruz." dedi.