Germencik'te traktörler denetlendi - Son Dakika
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Germencik'te traktörler denetlendi

14.03.2022 17:03
Germencik'te traktörler denetlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörlerde devrilme riskine karşı bulunması gereken koruma tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörlerde devrilme riskine karşı bulunması gereken koruma tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Germencik Ziraat Odasının iş birliğiyle traktörlerdeki vize işlemleri için TÜVTÜRK gezici araç istasyonu, kent merkezinde kuruldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de traktör trafiğinin yoğun olduğu noktalarda olası bir kazada devrilme riskini önlemek amacıyla traktörde olması gereken korumalığa karşı denetim yaptı.

Cezai işlemin uygulanmadığı denetimlerde sürücülere korumalığın önemi anlatıldı.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, "Amacımız çiftçilerimizin ayağına hizmet getirmek. İlçe Jandarma Komutanlığımızın ekipleri de sağ olsunlar bizlere destek olarak geliyorlar. Sürücülerimizin can güvenlikleri için uyarılarda bulunarak uygulamalı bir şekilde kazaları en aza düşürmek ve ölümlü kazaların yaşanmaması için uyarıyorlar." dedi.

Uygulamada İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar da yer aldı.

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Germencik, Jandarma, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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