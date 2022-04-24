Germencik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı - Son Dakika
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Germencik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı

24.04.2022 12:49
Germencik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet dağıtılıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet dağıtılıyor.

Germencik Kütüphanesi Konferans Salonundaki kıyafetler, kullanacakların numara ve bedenine göre teslim ediliyor.

Türk Kızılay Germencik Koordinatörü Yılmaz Çınk, AA muhabirine belirledikleri vatandaşlara destek olmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini, kıyafetlerin yanı sıra gıda dağıtımlarının da sürdüğünü söyledi.

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Germencik, Kızılay, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı - Son Dakika


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