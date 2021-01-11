Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Germencik'te uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışması devam ediyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis, B.G. ve N.G'yi gözaltına aldı. Adresteki aramada 6 gram metamfetamin, 52 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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