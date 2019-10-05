Son Dakika Haberleri: Germencik'te uyuşturucu operasyonu
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Germencik'te uyuşturucu operasyonu

8 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Germencik'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Bir süre önce uğradığı silahlı saldırı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan E.G, gözaltına alındı. E.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

E.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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