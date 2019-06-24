Son Dakika Haberleri: Germencik'te yaz etkinliklerine kayıtlar başladı
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Germencik'te yaz etkinliklerine kayıtlar başladı

1 saat önce

Germencik Belediyesinin, kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği 2019 yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı.

Germencik'te yaz etkinliklerine kayıtlar başladı, System.String[]
Germencik Belediyesinin, kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği 2019 yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı.

Futbol, voleybol, tenis, basketbol ve muay thai olmak üzere beş ayrı branşta eğitim verilecek. Belediyenin etkinliklerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yüzme eğitimi de verilecek.

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla geçirmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için hizmet veren Germencik Belediyesi düzenlediği yaz etkinliği ile 7-14, Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yüzme kursuna 9-14 yaş arası öğrencilere eğitim verilecek.

Yaz etkinliklerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 28 Haziran 2019 Cuma gününe kadar Türk Kültür Evi, Ortaklar Giyim Bankası ve Ortaklar Büyükşehir Kültür Merkezine müracaat edebilirler. 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak Yaz etkinlikleri 30 Ağustos 2019 tarihinde son bulurken yüzme kursu 6 Eylül 2019 da sonlanacak.

Yüzme kursu, Germencik Belediyesi Hayrettin Öner Sosyal Tesisin de, Futbol, Voleybol, Tenis, Basketbol ve muay thai de Germencik 80.yıl İlçe Spor Salonu'nda uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirilecek. Kayıt yaptıracak aileler 1 adet vesikalık fotoğrafla belirtilen noktalarda başvuru yapabilecek. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
voleybol, Futbol, Germencik, Güncel
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