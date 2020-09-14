Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, Şehit Cafer İlkokulunu ziyaret ederek, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde eğitim gören 3. sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı, Germencik, Aydın, Tören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV söylentilerine yanıt: Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Devrilen traktörün altında kalarak ölen sürücü, 50 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı
Show TV'deki Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü         
20:02
Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı         
19:46
15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
19:43
Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti         
19:31
CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi         
18:41
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu         
16:31
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti         
15:36
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla 1,5 saatlik Malkara-Çanakkale arası 7 dakikaya inecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla 1,5 saatlik Malkara-Çanakkale arası 7 dakikaya inecek         
13:03
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur         
09:53
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 00:06:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Germencik'te yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei