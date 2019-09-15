Germencik'te yeni pazar yeri açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Germencik Belediyesi iş birliğinde Selatin Mahallesi'ndeki 800 yıllık anıt ağaç yakınında, yeni pazar yeri hizmete sunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, yaptığı konuşmada, pazar yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pazar yerinde köylülerin ürünlerini satacağını ifade eden Karakoz, "Yakın zamanda buranın ciddi bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. Aydın sadece jeotermallerle anılan bir yer değil, tarımıyla, doğal ürünleriyle de gözde olan bir ilimiz." dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de Germencik'in her mahallesinin çok kıymetli olduğunu, ancak kıymetlerinin ortaya çıkarılmadığını anlatarak, "Geldiğimiz günden beri her köyümüze dokunmaya çalıştık." dedi.