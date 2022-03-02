Germencik'te yüksekokul öğrencilerine afet eğitimi - Son Dakika
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Germencik'te yüksekokul öğrencilerine afet eğitimi

02.03.2022 15:59
Germencik'te yüksekokul öğrencilerine afet eğitimi

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda AFAD tarafından afet eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu'nda AFAD tarafından afet eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Deprem Haftası kapsamında Aydın AFAD Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eğitime öğrenci, öğretim görevlileri ve daire amirleri katıldı.

AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, afetler konusunda toplumsal bilinçlenmeyi hedeflediklerini belirterek kent genelinde çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 882 bin kişiye eğitim verdiklerini aktardı.

Programa Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erdinç Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enes Kerman da katıldı.

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Germencik, Hisarcık, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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