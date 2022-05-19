Germencik ve Çine'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapıldı.

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törend, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Parlakyalçın, konuşmasında, Kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs'ın büyük anlam ve öneme sahip olduğunu söyledi.

Törene Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

Çine

Çine'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yüksel Yalova Stadı'nda devam eden kutlama töreninde konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer, Türk gencinin, tarihin her döneminde içinde bulunduğu zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.

Törende Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gösteriler yapıldı.

Kaymakam Turan Erdoğan, Garnizon Komutanı Binbaşı Soydan Hekim ve Belediye Başkan Vekili Hasan Yörük de töreni izledi.