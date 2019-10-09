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Son Dakika Güncel Germencik Yamantürk MYO'da oryantasyon programı gerçekleşti

Germencik Yamantürk MYO'da oryantasyon programı gerçekleşti

17 dakika önce

Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Oryantasyon Programı, Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Germencik Yamantürk MYO'da oryantasyon programı gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Oryantasyon Programı, Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Yüksekokul bünyesinde yer alan Elektrik I.-II. Öğretim Programları ile Pazarlama Programına kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen program, Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sürmen'in açılış konuşmasıyla başladı.


2019-2020 Akademik Yılı'nın tüm öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Mustafa Sürmen, sosyal ve aktif bir öğrencilik yaşantısı için öğrencilere kendi tecrübelerinden örnekler verdi. Bunun yanında öğrenci topluluklarına üye olunabileceğini, sportif faaliyetlerde bulunabileceklerini belirten Sürmen, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği diğer bilgiler hakkında açıklamalarda ve tavsiyelerde bulundu.


Açılış konuşmasının ardından Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nergiz Yüksel gerçekleştirdiği sunumda, öğrenciler için önemli olan konulara açıklık getirerek Erasmus-Bologno, Farabi ve Mevlana değişim programlarının işleyiş süreçleri hakkında da kısa bilgiler verdi. Sunumda ayrıca, öğrencilerin bilmeleri gereken akademik takvim, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hakkında da bilgiler veren Öğretim Görevlisi Nergiz Yüksel, burs, yurt ve kısmi zamanlı çalışma imkanlarını öğrencilere aktardı.


Sunumun ardından, okul yerleşke alanının gezildiği oryantasyon programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Germencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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