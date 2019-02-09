Germencik Ziraat Odası Başkanı Çapakçıoğlu Oldu
1 saat önce
Germencik Ziraat Odası'nın yeni başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu oldu.
Germencik Ziraat Odası'nın yeni başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu oldu.
Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen seçimde Mustafa Bircan ile Şahabettin Çapakçıoğlu yarıştı.
Kullanılan 36 oyun 19'unu alan Çapakçıoğlu, odanın yeni başkanı oldu.
Seçimi kazandığı için mutlu olduğunu aktaran Çapakçıoğlu, "Başkanlığım döneminde Germencik tarımının önünü açacağız. Çiftçilerimize katma değer sağlayacak projelerimizde olacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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