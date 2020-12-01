Germencikli genç evde ölü halde bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 yaşındaki bir genç evde ölü olarak bulundu.

Olay, Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç çocuk babası Nurettin Tirit'ten haber alınamaması üzerine evine giden ailesi, 30 yaşındaki genci evde asılı halde buldu. Çocuklarını asılı halde bulan aile, şok geçirirken durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, 30 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları değerlendirmelerin ardından, gencin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN