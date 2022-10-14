Olay, 27 Eylül Salı günü Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Durmuş Tosun sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Tosun'u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın aracını ilçeye bağlı Habibler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede, jandarma, AFAD , Beşir Derneği, Germencik Belediyesi ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Germencik, Eylül, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Germencikli kayıp avcı ölü olarak bulundu - Son Dakika

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