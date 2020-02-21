Germencikli öğrencilerinden yaşlılara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Germencikli öğrencilerinden yaşlılara ziyaret - Son Dakika

Germencikli öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

6 saat önce

Germencikli ilkokul öğrencileri, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezinde barınan yaşlıları ziyaret etti.

Germencikli ilkokul öğrencileri, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezinde barınan yaşlıları ziyaret etti.

Şehit Cafer İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, ziyarette önce yaşlılara çiçek verdi ardından onlarla sohbet etti.

Öğretmenlerden Sibel Güneş, yaşlıları yalnız bırakmamak ve onlara moral vermek için burada olduklarını söyledi.

Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi Başkanı Ayşe Ünal da duyarlılıklarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Zehra Türkaslan ise yaşlıları çok sevdiğini belirterek, burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Germencikli öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

Sibel Güneş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:53 Kaynak: AA
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