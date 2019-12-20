"Germenicia" temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Germenicia' temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni - Son Dakika

"Germenicia" temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni

6 saat önce

Kuyumculuk sektöründe önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ta "Germenicia" temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Kuyumculuk sektöründe önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ta "Germenicia" temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası işbirliğinde bir otelde düzenlenen yarışmaya, 5 ilden 39 yarışmacı 58 eseriyle katıldı.

Jüri ön eleme aşamasında, 58 eserden üçü sıralama olmadan belirlendi. Seçilen üç eserin çizimler üzerinden hareketle prototip imalatları yapıldı. Ödül töreni öncesi toplanan final jürisi, prototip ürünlere bakarak, dereceye girenlerin tasarımlarını belirledi.

Yarışmada, Cemresu Erdoğan'ın eseri birinci, Nilüfer Ersoy'un eseri ikinci ve Aslıhan Karakurt'un eseri ise üçüncü oldu.

Daha sonra dereceye giren eserler mankenler tarafından podyumda katılımcılara sunuldu.

Dereceye girenlerin ödülleri Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından verildi.

Vali Özkan, KMTSO Başkanı Zabun ve Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mehmet Öz'ün konuşma yaptığı törende, KSÜ Öğretim Görevlisi Alper Şakalar ve korosunca takı türküleri seslendirildi.

Germenicia temalı takı tasarım yarışmasının ödül töreni

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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