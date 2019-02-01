Gerze Belediyesinden Köpek Sahiplerine Uyarı
55 dakika önce
Gerze Belediyesince, ilçedeki sahipli köpeklerin kayıt altına alınmaya başlandığı bildirildi.
Gerze
Belediyesince, ilçedeki sahipli köpeklerin kayıt altına alınmaya başlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, köpek sahiplerinin en kısa sürede belediyeye başvurarak ön kayıt yaptırmaları gerektiği vurgulandı.
Kayıtların alınmasının ardından görevli veteriner hekimin kayıt sahiplerini ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, "Belediye hekimimiz, köpeklerin genel muayenelerini yaparak oluşabilecek hastalıklara karşı bilgi paylaşımında bulunacaktır. Ayrıca, kayıt altına alınan köpeklerin tasmalarına ve küpe takılma işlemi uygulanacaktır. Kayıt altına alınmayan köpekler ise sahipsiz köpek sayılıp, Gerze Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine alınıp kısırlaştırma operasyonu gerçekleşecek, ardından alındığı bölgeye salınacaktır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:02 Kaynak: AA
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