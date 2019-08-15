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Gerze'de jandarmadan magandalara geçit yok

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri havaya silahla ateş açan magandalara geçit vermiyor.

Gerze'de jandarmadan magandalara geçit yok, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri havaya silahla ateş açan magandalara geçit vermiyor.

Köylerde; düğünlerde ve halkın yoğun bulunduğu çeşitli yerlerde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan şahıslara 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu'nun 4/2 maddesine muhalefetten 1294 TL idari yaptırım uygulandığı, silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işlemi yapıldığı belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı konuyla alakalı olarak, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 170. maddesinde "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" başlığı altında yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü hatırlatan jandarma ekipleri, bundan sonra da bu tür olaylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak gerekli cezai işlemin derhal uygulanacağını duyurdu. - SİNOP
Jandarma, Sinop, Gerze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
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