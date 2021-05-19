Gerze'de kapalı spor salonunun temeli atıldı

Sinop'un Gerze ilçesi belediye hizmet alanına tahsisli 930 m2 inşaat alanına yapılacak kapalı spor salonunun temeli resmen atıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda temeli dualarla atılan kapalı spor salonunun temel atma törenine yüklenici firma yetkilileri, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AK Parti Gerze İlçe Başkanı Cumhur Kurt ile yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninin çok anlamlı bir gün olan ve gençliğe armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiğini ifade eden Belediye Başkanı Şensoy, "Kapalı spor salonunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise temel atma törenine gönderdiği mesajda, "Milli değerlerine bağlı, beden sağlığı yerinde her alanda dünyaya öncü olabilecek genç nesil hedefiyle çıktığımız bu yolda gençlerimiz için gençlik merkezleri, spor tesisleri gibi sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler için birçok yatırımı AK Parti hükümeti olarak tamamladık ve yeni tesislerin hayata geçmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. En değerli kaynağımız olan gençlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diyerek kapalı spor salonunun Gerze'ye hayırlı olmasını diledi. - SİNOP