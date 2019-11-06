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Gerze'de solucan gübresi üretimi

6 saat önce

Tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan solucan gübresi üretim tesisinde pazarlama aşamasına gelindiği kaydedildi.

Gerze'de solucan gübresi üretimi, System.String[]

Tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan solucan gübresi üretim tesisinde pazarlama aşamasına gelindiği kaydedildi.


Gerze, Abdaloğlu Köyü Karabayram Mahallesinde Emekli Öğretmen Erol Metinkaya ve oğlu tarafından oluşturulan 120 metre karelik bir kapalı alanda 2018 Mayıs ayından bu yana deneme üretimi yapılan solucan gübresi faaliyetinde artık pazarlama safhasına gelindiğini belirtildi.


Metinkaya, tesiste hazırlanan numunelerin ve paketlerin halkımızın daha iyi tanıması için dağıtılmakta olduğunu belirterek, çeşitli organik atıkların hayvan dışkısı, sap, saman, evsel meyve sebze atıkları, bahçe yaprak atıkları, talaş, atık kağıt gibi maddelerin bazı toprak solucanları tarafından sindirilmeleri sırasında kompostlaştırılması sonucu elde edildiğini, bu gübrenin bitkisel üretimin tamamında rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti. Gübre üretiminin canlı organizmasının 'Kaliforniya solucanı' olarak bilinmekte olduğunu, bunların uygun ortamlarda çoğaltıldığını belirtilirken, Metinkaya "Bu solucanlar üçer aylık periyotlarda kendi sayısının katına ulaşmaktadır" dedi. - SİNOP

Gerze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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