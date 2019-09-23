Son Dakika Haberleri: Gerze'de süslü tur
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Gerze'de süslü tur

1 saat önce

Süslü kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği ilk kez Gerze'de düzenlendi.

Gerze'de süslü tur, System.String[]

Süslü kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği ilk kez Gerze'de düzenlendi.


İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu.


Gerze'de ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar İskele Meydanı'ndan bir araya gelmesinin ardından folklor gösterisi yapıldı ve etkinlikle alakalı olarak Hilal Arslan basın açıklamasında bulundu.


Gerzeli Süslü Kadınlar, Alaattin Şahin Caddesi, Recai Kuru Bulvarı'ndan, Okullar Caddesi ve oradan da tekrar iskele meydanına gelerek 4-5 km boyunca pedal çevirdiler. - SİNOP

Gerze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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