Gerze'deki Kıyı Koruma Projesi Mayısta Tamamlanacak
1 saat önce
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde yapılan kıyı koruma projesinin mayıs ayında tamamlanacağını bildirdi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, Gerze
ilçesinde yapılan kıyı koruma projesinin mayıs ayında tamamlanacağını bildirdi.
Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Aleaddin Şahin Caddesi Kıyı Koruma Projesi kapsamında sahilde meydana gelen kıyı erozyonunu durdurmak ve sahilin dengeye gelmesine katkı sağlamak amacıyla bir ay önce yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını belirtti.
Projenin 4 milyon 915 bin 455 lira ihale bedeli bulunduğuna işaret eden Maviş, proje kapsamında 68 ve 75 metre uzunluklarında 2 L mahmuz, 60 metre uzunluğunda 7 ayrık dalgakıran ve 885 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde sahilde kum beslemesi yapılacağını anlattı.
Projenin mayıs ayında tamamlanmasının planlandığına işaret eden Maviş, "Taş ocağı raporları çıkartılarak uygulama proje çalışmalarına başlanacak. Projeye destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanına ve problemin giderilmesi konusunda duyarlı olan AK Parti teşkilat mensuplarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:08 Kaynak: AA
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