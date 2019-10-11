Son Dakika Haberleri: Gerze, kalıcı muayene istasyonu istiyor
Son Dakika Güncel Gerze, kalıcı muayene istasyonu istiyor

Gerze, kalıcı muayene istasyonu istiyor

1 saat önce

Gerze Şoförler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Topçu, Gerze'de kalıcı bir araç muayene istasyonu kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Gerze, kalıcı muayene istasyonu istiyor, System.String[]

Gerze Şoförler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Topçu, Gerze'de kalıcı bir araç muayene istasyonu kurulmasını talep ettiklerini söyledi.


Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir Sinop TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonuna giderek 9 aydan bu yana Gerze'de vatandaşın mağduriyetini dile getirdi ve Gerze'deki bu sıkıntının bir an önce giderilmesi noktasında talepte bulundu.


Yapılan ziyaret ve taleple alakalı açıklamada bulunan Şensoy, "9 aydan bu yana gerek köyde yaşayan vatandaşlarımız gerekse ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın en büyük problemi tartışmasız araç muayene istasyonunun 9 aydır Gerze'ye kurulmamasıydı. Vatandaşlar araç muayeneleri için işlerinden feragat edip Sinop, Boyabat ve Bafra'ya gidiyordu" dedi.


Şensoy, yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu yetkililerinin uygun yer bulunduğu takdirde, kasım ayında ayda iki kez olmak üzere Gerze'de araç muayenelerini gerçekleştirileceğini kaydettiler.


Şoförler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Topçu ise TÜVTÜRK'ün Sinop Merkez ve Boyabat ilçesinde muayene istasyonlarının olduğunu kaydederek, TÜVTÜRK'ün Gerze ve Dikmen ilçesine daha rahat ve sürekli hizmet verilebilmesi adına Gerze'de de kalıcı bir muayene istasyonu kurulmasını istediklerini söyledi.


Sinop merkez ve Boyabat'ta muayene istasyonu bulunurken diğer ilçelerde ise yoğunluğa göre TÜVTÜRK'ün muayenelere gittiği belirtildi. - SİNOP

Boyabat, Gerze, Sinop, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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