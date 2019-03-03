Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu
50 dakika önce
SİNOP'un Gerze ilçesi limanı içerisinde erkek cesedi bulundu.
SİNOP'un Gerze
ilçesi limanı içerisinde erkek cesedi bulundu.
Gerze ilçesi limanında deniz yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
- Sinop
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:25 Kaynak: DHA
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