Son Dakika Haberleri: Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

SİNOP'un Gerze ilçesi limanı içerisinde erkek cesedi bulundu.

Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
SİNOP'un Gerze ilçesi limanı içerisinde erkek cesedi bulundu.

Gerze ilçesi limanında deniz yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Sinop, Gerze, Güncel
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