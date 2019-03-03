Gerze Limanı'nda Erkek Cesedi Bulundu

SİNOP'un Gerze ilçesi limanı içerisinde erkek cesedi bulundu.

SİNOP'un Gerze ilçesi limanı içerisinde erkek cesedi bulundu.



Gerze ilçesi limanında deniz yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği belirlenmeye çalışılan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - Sinop

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